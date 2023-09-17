خطوات التقديم لكليات الأزهر 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن خطوات التقديم لـ كليات الأزهر 2023، خاصة بعدما أعلن الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الجامعات الأزهرية 2023 خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.



وقال رئيس جامعة الأزهر إن عدد المتقدمين للتنسيق بلغ حوالي 72130 طالبًا، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بـ كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة سجلت 96.15%، أما كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط فبلغت نسب الحدود الدنيا بها 95.38%، وبلغت الحدود الدنيا بـ كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط 94.77%.

أعلن محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه بعد ظهور نتيجة التنسيق ومعرفة الطلاب نتائجهم يجب على الطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل الجامعة اتباع عدة خطوات للالتحاق الكليات وهي الخطوات التالية:

- يجب على الطلاب الذي تم ترشيحه تسديد مصروفات الكلية على فوري عن طريق كود خدمة 6452.

- يجب على الطلاب الذي تم ترشيحه الدخول على الرابط التالي والضغط على كلمة هنا وذلك لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق بالجامعة التي تم قبوله بها.

- كما يجب على الطلاب الذي تم ترشيحه التوجة إلى الكلية لتقديم الملف.



تنسيق جامعة الأزهر 2023

الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%

طب بنين وبنات دمياط: 95،38%

طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%

كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%

كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%

كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%

كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%

كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%