المالية تزف بشرى للمواطنين وتعلن زيادة المعاشات في هذا التوقيت

أكد محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، أنه سيتم زيادة جميع درجات السلم الوظيفي حتى تصل إلى الحد الأدنى المحدد بـ 4000 جنيه.

وأشار عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ من مصر”، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أنه سيتم رفع مرتبات جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى المحدد، بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، حتى يصلوا إلى الحد الأدنى المحدد والبالغ 4000 جنيه.

وأوضح أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادات بالضبط حتى الآن فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاختلاف الشرائح المستفيدة من هذه الزيادة.

وعن زيادة المعاشات، أكد:" لو القانون تأخر وصدر في منتصف أكتوبر، فإن أصحاب المعاشات يستحقون الصرف بداية من أكتوبر، ويمكن أن تضاف الزيادة على الشهر التالي".