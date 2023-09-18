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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 فتاة| اعترافات مثيرة لعنتيل المقطم بابتزاز طالبات

صدى البلد

حصل صدي البلد على اعترافات صاحب عقار بمنطقة المقطم متهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطن إحدى الوحدات السكنية بالمنزل أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم والحمام وهددهن بالفضيحة ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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 فيديوهات خاصة..

وجاء في أقول إحدى الضحايا إن المتهم حاول ابتزازها وتهديدها عبر رسائل خاصة بينهما وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع فيديو خاصة بها تم تصويرها بكاميرات سرية داخل غرفتها.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه وضع كاميرات مراقبة داخل شقة سكنية يمتلكها بالمقطم يقوم بتأجيرها للفتيات المغتربات وطالبات الجامعات وأنه خبأ الكاميرات داخل حمام الشقة وغرف النوم وأنه كان ينتظر ترك الفتيات المنزل كي يستطيع الدخول للشقة والحصول على الفيديوهات، وأن عدد ضحاياه وصل إلى 30 فتاة، حيث كان يبتز الفتيات بمجرد حصوله على الفيديوهات ويساومهن بعدم نشر الصور مقابل الجنس أو المال.

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البداية..

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مالك عقار "عنتيل المقطم" متهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات يقطنإحدى الوحدات السكنية المملوكة له بالمنزل

عنتيل المقطم

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