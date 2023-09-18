انتشال التميمي يكشف سبب توقف مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي| خاص

كشف انتشال التميمي المدير العام لمهرجان الجونة السينمائى عن سبب توقف المهرجان العام الماضى.

وقال انتشال التميمي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد :" توقف مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، كان بالنسبة لكثيرين بمثابة علامة على نهاية المهرجان ودعم ذلك الانطباع ما حدث لمهرجان دبي الذي أعلن التوقف لعام لكنه لم يعد، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان أبو ظبي ومهرجانات أخرى ".

وأضاف: "لكننا كنا واثقين من العودة، لذلك على سبيل المثال احتفظنا بالجزء الأكبر من فريق العمل وكانت هذه الفترة بمثابة فرصة لنلمس عن قرب قيمة وأهمية المهرجان لدى الجمهور والنقاد والمختصين كأحد الدعامات الأساسية في دعم الحركة السينمائية فى المنطقة، إضافة إلى لا كونه أيًضا فرصة تعرض جزًءا من أحدث إنتاجات السينما العالمية خلال العام، لذلك تم استقبال خبر العودة بحفاوة وترحاب كبيرين".

وأختتم :" لقد عدنا بقدرات تنظيمية أكبر، وتوجهات أعمق ستكون واضحة للجميع من خلال البرامج المختلفة للدورة السادسة".

وكان قد أعلن مهرجان الجونة السينمائي ، فتح باب التسجيل أمام الجمهور للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تقام شهر أكتوبر المقبل.



وقال المهرجان إن تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة تبلغ ألف جنيه مصري، وتتيح البطاقة لحاملها فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية والذين سيجتمعون بالمهرجان.



كما تضمن البطاقة لحاملها حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، ويمكنهم من دخول ساحات العرض مع فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا.



وتسمح البطاقة بالحصول على ثلاث تذاكر يوميا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة، كما يمكنهم الحصول على أربع تذاكر يوميا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.