احتفالية لاعتماد برنامج وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، مؤتمر قسم وقاية النبات السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والذي أقيم على هامش افتتاح إحتفالية خاصة بمناسبة حصول برنامج وقاية النبات بالكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بموافقة مجلس إدارتها رقم (۲۲۸) بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۳۰ وبخطابها المرسل في ٢٠٢٣/٩/٤ والذي يعد ثاني برنامج معتمد وأول برنامج معتمد لكلية الزراعة جامعة عين شمس والوحيدة علي مستوى جامعات الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين بالمعامل.

وأشاد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بأهمية برنامج وقاية النبات والذي يعد واحداً من أهم فروع الزراعة والذي يهتم بتخصصات الحشرات وأمراض النبات والمبيدات حيث يحقق التكامل بين المعارف والمفاهيم في العلوم البيولوجية والبيئية والتركيز على المفاهيم الثقافية والطبيعية والحيوية والكيميائية لإيجاد أفضل طرق المكافحة المجدية والملائمة بيئيا واقتصاديا.

وأشار الدكتور محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات، إلى أن القسم قد أنشئ عام ١٩٤٢ وتميز بوجود كوادر وعلماء عظام على مدى تاريخه فمنهم من تولى منصب رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لكثير من الجامعات المصرية وعميدا ووكيلا لكليات الزراعة والمعاهد العلمية والبحثية على مستوى الجمهورية ومنهم من قام بتأسيس كليات الزراعة وقسم وقاية النبات بكثير من الجامعات داخل مصر وخارجها ومنهم من تولى منصب رئيس مركز البحوث الزراعية وغيرها من المناصب المهمة في الدوائر الحكومية أو الخاصة داخل مصر و خارجها .

وأشاد بجهود منسقي المعايير من قسمي وقاية وأمراض النبات ومجلس إدارة البرنامج من القسمين والزملاء الذين قاموا بتجهيز ملفات المقررات بالقسم وعددهم ٣٧ مقرر دراسي تدرس بالقسم في مرحلة البكالريوس ، حتى وصلنا إلى أن نكون في مقدمة برامج وقاية النبات على مستوي كليات الزراعة بالجامعات المصرية وظهر هذا القسم بالصورة اللائقة والمشرفة للكلية والجامعة.

وأعرب الدكتور محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد الكلية والمشرف علي القسم وتطويره وتحديثه سابقاً، والدكتور أحمد بندق رئيس قسم أمراض النبات بالكلية ولأساتذتي وزملائي منسوبي قسم أمراض النبات من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين وعمال القسم على مجهودهم الكبير في هذا الإنجاز المشترك.

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الدورع على الحضور والمنصة الكريمة .

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