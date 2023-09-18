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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | إعلامية لمدير الرقابة بوزارة التموين : ليه الأسعار مرتفعة في الأسواق؟ والأرصاد تزف بشرى للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عمرو خليل يوقف التصوير لحظة عبور قطار في محطة بشتيل
أوقف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، التصوير خلال عبور قطار صغير بـمحطة بشتيل كان يحمل بعض البضائع.


اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط القيادة العامة بالخرطوم
أفاد محمد إبراهيم، مُراسل «القاهرة الإخبارية» في الخرطوم، في نبأ عاجل، بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في محيط القيادة العامة وسط العاصمة وذلك بالتزامن مع استهداف الجيش السوداني لتمركزات ميليشيا الدعم السريع في أم درمان، وقصف مدفعي لمواقع الميليشيا بمنطقة شرق النيل في الخرطوم.


رشا مجدي لمدير الرقابة بوزارة التموين: ليه الأسعار مرتفعة فى الأسواق؟.. فيديو
تحدثت الإعلامية رشا مجدي مع مدير عام الرقابة بوزارة التموين عن أزمة غلاء الأسعار ،  قائلة :" الأسعار غالية جداً في الأسواق..ليه؟، أي حد بيقابلنا في الشارع بيقول في دور وزارة التموين، مش بتعمل حاجه لكبح الأسعار ليه"


حبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. التموين توضح عقوبات التلاعب في الأسعار|فيديو
قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين، إن الرقابة لها دور كبير في إستقرار الأسعار، مؤكداً أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار بمنتهى الحسم و الحزم.


رئيس هيئة قناة السويس: نفذنا توسيعات لاستيعاب عدد أكبر من السفن
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم تطوير القطاع الجنوبي من القناة من أجل زيادة حركة الملاحة بها، مشيرا إلى انه سيتم الإنتهاء منه أخر هذا العام، حيث أنه يعد مشروعا عملاقا تم البدء به منذ عامين.


إستقرار الدولار وثباته .. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 18_9_2023|فيديو
استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.


هبوط في أسعار الذهب اليوم 18_9_2023.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو
قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"


الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام بالأحوال الجوية فى معظم المحافظات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة.


مستقر .. الأرصاد توضح حالة الطقس على مدار اليوم | فيديو
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن هناك استقرارا تاما في الاحوال الجوية هذه الفترة، موضحة أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي لاعتدال الطقس بشكل كبير .


القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18_9_ 2023
قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الاثنين 18 سبتمبر٢٠٢٣.
 

برامج التوك شو عمرو خليل محطة بشتيل الجيش السوداني الخرطوم رشا مجدي وزارة التموين التموين

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