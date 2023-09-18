الأمريكيون يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن إعادة انتخابه

أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، أن ما يزيد قليلا عن ثلث الناخبين الأمريكيين المسجلين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن، لن يكمل فترة ولاية ثانية في منصبه إذا أعيد انتخابه العام المقبل.

وهذا الاستطلاع هو الأحدث في سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر انخفاض ثقة الجمهور في صحة بايدن العقلية والجسدية.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 34% أن بايدن سيشهد انتهاء فترة ولايته الثانية، بينما يعتقد 44% أنه سيتنحى قبل عام 2029. وقال نحو 22% إنهم غير متأكدين.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد 55% من الناخبين أن ترامب سينهي فترة ولايته الثانية، في حين قال 16% إنه سيتقاعد مبكرا. وكان حوالي 29% غير متأكدين.

وأصر كل من بايدن وترامب على أن تقدمهما في السن لا يمثل مشكلة.

وأخبر بايدن حشدًا مؤخرًا أن عمره منحه القليل من الحكمة، بينما قال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز”، إنه ورث طول العمر من والديه، اللذين توفيا عن عمر ناهز 93 و88 عامًا.

وقال ترامب لشبكة “إن بي سي”: “لا أعتقد أن بايدن كبير في السن. لكنني أعتقد أنه غير كفء، وهذه مشكلة أكبر”.

وانتقد ترامب بايدن مرارًا وتكرارًا بسبب تدهوره المعرفي الواضح.

وقال عن بايدن الأسبوع الماضي: “لقد شاهدته بالأمس، لم يتمكن من وضع جملتين معاً، ولا يستطيع التحدث. الأمر لا يتعلق بالعمر، بل يتعلق بالكفاءة”.

وترسم استطلاعات الرأي الأخيرة صورة مماثلة، حيث وجد استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس أن 73% من الناخبين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس، بينما خلص 60% إلى أنه يفتقر إلى القدرة العقلية اللازمة لهذا المنصب.

ويشعر ناخبو بايدن بالقلق تمامًا مثل الجمهوريين، حيث كشف استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز في يونيو أن 43٪ من الديمقراطيين لديهم مخاوف متوسطة إلى كبيرة بشأن صحة بايدن، ارتفاعًا من 21٪ في عام 2020.