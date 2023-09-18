اتحاد عمال مصر: نسبة البطالة انخفضت ووصلت إلى 7% فقط

أكد محمد جبران، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإستقرار والأمن والأمان الذي يوجد في ربوع مصر بالكامل، قد جاء نتيجة تضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الدولة المصرية.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الرئيس السيسي يدعم العمال المصريين، إضافة إلى أن نسبة البطالة انخفضت في الدولة ووصلت إلى 7% فقط، بعد إن كانت كبيرة خلال عقود سابقة.

الظروف الصعبة التي كانت تواجه العالم

وتابع رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة خلال أزمة كورونا، عملت على دعم العمالة غير المنتظمة، على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجه العالم خلال تلك الفترة.