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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في مسجد الإمام الحسين.. دعاء خالد الجندي لمصر ولشعبها والرئيس والجيش

دعاء الشيخ خالد الجندي
دعاء الشيخ خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، لمصر ولشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش والشرطة، قائلا: "اللهم ببركة نبيك احفظ مصرنا ورئيسنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام".

خالد الجندي: وزير الأوقاف أعاد للمساجد مكانتها وجمالها بحلقات العلم والذكر

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وتابع عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة، بعنوان: "عالمية الرسالة المحمدية": "إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارسل من الله لعدة وظائف وهى شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، كل هذه الوظائف إنما إذا أردت أن تصف النبي فصفه كما شئت، إنما إذا أردت أن تعرف الصفة التى رشحه له الله، هى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وفي كلمته قدم الشيخ خالد الجندي، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أعاد للمساجد مكانتها وجمالها بحلقات العلم، ومجالس الذكر، ومدارسة العلم والالتفاف حول كتاب الله (عز وجل)، مشيرًا إلى أن سورة الفاتحة لخصت  مضمون الكتاب العزيز، وجميع مقاصد القرآن الكريم في سبع آيات، حيث بينت عالمية الرسالة، وعلاقة الخلق بخالقهم بوجوب توحيده بحمده، وشكره، وشمول رحمته، وسيادة ملكه لشئون الدنيا والآخرة، كما بين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين، والرحمة صفة من صفات الله (عز وجل)، ومن عظيم رحمة الله (سبحانه) أنه أرسل محمدًا (صلى الله عليه وسلم) رحمة للبشرية كلها، فكان الرسول الرحمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال (سبحانه): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

وأضاف، أن الإسلام جاءت هدايته شاملة لجميع مناحي الحياة ومعالجة كل القضايا، مضيفًا أنه جاء شاملًا وكاملًا، وخالدًا لا يختص بزمان دون زمان، ولا بقطر دون غيره، ولا بخلق دون سواهم، ومما يؤكد عالمية هذا الدين خطاب القرآن الكريم إلى الناس جميعًا ،  فخطاباته وتوجيهاته تعم الناس كافة قال (سبحانه): "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

وحاضر في اللقاء، الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، و الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية، والشيخ أحمد قاعود مدير إدارة وسط القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

خالد الجندي الرئيس السيسي الحسين

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