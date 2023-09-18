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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بسبب مفاجأة من الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار مع ترقب المستثمرين سلسلة من اجتماعات السياسة الرئيسية للبنوك المركزية هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5٪ إلى 1932.49 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1953.40 دولارا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: “السوق أصبحت تركز بشكل كبير على طلبات البنوك المركزية... التوقعات هي أنهم (الاحتياطي الفيدرالي) سيدفعون الارتفاع لسرد أطول، وهذا من شأنه أن يبقي المستثمرين قلقين”.

من المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 99٪ لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25٪ إلى 5.5٪.

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ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% يوم الخميس.

ويعقد بنك اليابان اجتماعه يوم الجمعة، حيث يسعى المستثمرون للحصول على مزيد من الإشارات حول التوقعات من المحافظ كازو أويدا بعد التعليقات الأخيرة حول إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى فقدان شعبيته بين المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

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