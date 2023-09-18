علاج تكيس المبايض.. تختلف الآنسة عن الحامل

لا تقتصر أضرار تكيس المبايض على ألم شديد للنساء فقط بل تصل لحد تأخر الإنجاب والعقم وتزيد احتمالات الإصابة بالسكري.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نعرض لكم أهم طرق علاج تكيس المبايض.





يعتمد علاج متلازمة تكيس المبايض على عدد من العوامل وقد تشمل هذه عمرك، ومدى شدة الأعراض، وصحتك العامة.

قد يعتمد نوع العلاج أيضًا على ما إذا كنتِ ترغبين في الحمل في المستقبل.

إذا كنتِ تخططين للحمل، فقد يشمل علاجك من تكيس المبايض ما يلي:

تغيير في النظام الغذائي والنشاط ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض.

يمكنها مساعدة جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، وخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وقد تساعدك على الإباضة.

أدوية تسبب الإباضة، يمكن أن تساعد الأدوية المبيضين على إطلاق البويضات بشكل طبيعية و هذه الأدوية لها مخاطر معينة ويمكنها زيادة فرصة الولادة المتعددة (توأم أو أكثر) ويمكن أن تسبب فرط تحفيز المبيض ويحدث هذا عندما يفرز المبيض الكثير من الهرمونات ويمكن أن يسبب أعراض مثل انتفاخ البطن وألم في الحوض.

إذا كنت لا تخططين للحمل، فقد يشمل العلاج من تكيس المبايض ما يلي:

حبوب منع الحمل وتساعد هذه الأدوية على التحكم في دورات الحيض، وخفض مستويات الأندروجين، وتقليل حب الشباب.

دواء مرض السكري وغالبًا ما يستخدم هذا لتقليل مقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض وقد يساعد في تقليل مستويات الأندروجين، وإبطاء نمو الشعر، ويساعدك على التبويض بشكل أكثر انتظامًا.

تغيير في النظام الغذائي والنشاط ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من النشاط البدني على إنقاص الوزن وتقليل الأعراض ويمكنها مساعدة جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، وخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وقد تساعدك على الإباضة.

أدوية لعلاج الأعراض الأخرى الخاصة ب تكيس المبايض بعض الأدوية يمكن أن تساعد في تقليل نمو الشعر أو حب الشباب.