%100 زيادة.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة مدوية عن السوق السوداء

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر، آخر تطورات أزمة أسعار السجائر في السوق المحلي، وتفاصيل أزمة السوق السوداء للسجائر، قائلا :"أنا محروق من اللي بيحصل في هذه الصناعة والتي تتعرض لسوق سوداء".

وأضاف رئيس شعبة السجائر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن هناك 3 خطوات لحل أزمة السوق السوداء للسجائر في مصر، أولها؛ تعديل الضريبة على السجائر، وثانيها؛ نقلب هرم توزيع السجائر، وثالثها؛ في يد النائب العام، وذلك من خلال توزيع ما تم ضبطه في السوق السواء على محطات الوقود التابعة للدولة، بالأسعار الرسمية.

وأشار إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر، إلى أن سعر علبة السجائر الكليوباترا وصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء، وسعرها الرسمي 24 جنيها للعلبة فقط، بمعنى أن الزيادة الضعف بنسبة 100٪.

أسعار السجائر في السوق السوداء

وفجر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، مفاجأة عن تجار السوق السواء للسجائر، قائلا: "معظم تجار السوق السوداء لسلعة السجائر، نقلوا نشاطهم من منطقة باب البحر، إلى 6 أكتوبر حاليا، ويجب التصدي بكل قوة لهذا الأمر، كي نلحق هذه الصناعة من الانهيار".