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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

الدولار
الدولار

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

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رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد تطبيق قرار الحكومة

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انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بسبب سلسلة قرارات من البنوك المركزية

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:


سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.00 جنيه للبيع، و 32.89 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.34 جنيه للبيع، و38.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.17  جنيه للبيع، و99.83 جنيه للشراء .

 

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