أخبار الفن | ممثلة شهيرة تنهي حياتها بإطلاق النار على رأسها .. زياد برجي يعلق على إمكانية صلحه مع إليسا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



وجهت الفنانة مني زكي التهئنة لصناع فيلم “ فوي فوي فوي ” ، والذى تم ترشيحة من قبل مصر، لينافس في مسابقة الأوسكار.

وقالت مني زكي عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام : مبروك لمصر وألف مبروك لكل صناع العمل فخورين أوى أوى بيكوا".

علق الفنان اللبناني زياد برجي على إمكانية الصلح مع مواطنته الفنانة إليسا، وذلك على هامش مشاركته فى حفل الموريكس دور.

وكشف الفنان اللبناني زياد برجي عن إمكانية حدوث هذا الأمر، على غرار المصالحة التى تمت بين نوال الزغبي والفنان محمد رمضان.

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز، “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين ، 1,581,884 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي



أعلن محمد شلباية شقيق الإعلامية أمينة شلباية عن وفاة والدته ،وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك .

وقال محمد شلباية شقيق أمينة شلباية : إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدتي فوزية هانم حمزة على كوته، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم.

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بسبب انتقاده فيلم أولاد حريم كريم وهجوم قمر عليه، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات نقابية وقانونية ضد الفنان بعدما سبه علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق الشناوي حلال تصريحات تليفزيونية ": أنت من حقك تدافع عن فيلمك وتقول أنه أعظم فيلم، ولكن لا تتعرض لللآخر بتوجيه شتائم يعاقب عليها القانون، ولا تدعي قصصا ليس لها أي أساس من الصحة، ويقول من 20 سنة في بينا مشكلة، مشكلة إيه؟ أنا عمري ما قابلته ولا أعرفه على المستوى الشخصي خالص، واختراع قصص وحكايات علشان يقول في حاجة.

كشفت صحف تركية عن قيام الممثلة التركية ميرفي كيالب بإنهاء حياتها، حيث أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها.

سمع الجيران أصوات طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، فقام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

تنطلق مساء الخميس المقبل، أولى حفلات موسم الكويت من إنتاج وتنظيم "باشا غروب" بحفل استثنائي يجمع بين النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي.

وسيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية ويقدمه كلا من الاعلامين المميزين عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتالق أحمد عصام وهو الأشهر فى عالم المؤثرات البصرية.

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالمركز الثقافي الإيطالي.

جاء ذلك بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل، والفنانة الدكتورة سميرة محسن، حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.