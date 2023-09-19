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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرف سوريا المركزي : لا نية لإصدار أوراق نقدية من فئات جديدة

سوريا علم
سوريا علم


نفي مصرف سوريا المركزي إصدار اي أوراق نقدية من فئات جديدة حيث قال "إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية المصرف لإصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، نؤكد بأنه لا نية لمصرف سوريا المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة.

واكد المصرف السوري  أن الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سوريا المركزي على شبكة الانترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة فيسبوك – تطبيق التلغرام) تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عن المصرف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد عقد اجتماع مع المصارف السورية برئاسة حاكم المصرف المركزي وحضور المدراء العامين والرؤساء التنفيذين للمصارف العاملة في سورية ، وأعضاء لجنة الإدارة ومدراء المديريات المعنية لدى مصرف سورية المركزي ، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور  المتعلقة بالعمل المصرفي، وكان من أهمها موضوع الدفع الالكتروني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف، باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أو تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الالكترونية في إطار شامل، إضافة إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف.

كما تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، بحانب مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي، والحد من أي ممارسات قد يكون من شأنها عدم الاستفادة من التسهيلات في الغايات الممنوحة من أجلها، تكريساً لدور المصارف في مجال التنمية.

وقدم مدراء المصارف مجموعة من الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالعمل المصرفي وتطويره، وسيتم العمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل مصرف سوريا المركزي بخصوصها.

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