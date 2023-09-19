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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأحرار الاشتراكيين يعلن دعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد حزب الأحرار الاشتراكيين، على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي ووضع ركائز تطوير كافة نواحي المجتمع في التعليم والصحة وإتمام البقاء السياسي الديمقراطي لدعائم الديمقراطية والحريات وتعظيم مبادى الدستور الحاكمة لحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية المنصوص عليها بالمادتين (۸۷ و ۱۲ من الدستور الحالي.

وأكد الحزب في بيان له،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه حماية الوطن من مآرب الارهاب الأسود وفي نفس الوقت أقام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يعلم بها كل مواطن مصري ولبى الرئيس نداء الوطن باقامة مشروعات صناعية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي وشيد العديد من المشروعات رمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مجالات الزراعة والإنتاج كما جعل من مصر دولة قو جيش يملك قوة الردع الكاملة في مواجهة التهديدات التي من الممكن ان تمس الأمن القومي المصري وأصبح الجيش يمتلك الأسلحة المتطورة التي وسعت الجيش بين الدول المتقدمة على مستوي العالم عسكريا

وشدد الحزب أن الرئيس السيسي قدم برامج اجتماعية كبيرة لشعوره بالمواطن المصري وما يعانيه من الظروف الاقتصادية الصعبة وأصدر العديد من القرارات وحزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوي المعيشة والتي كان أخرها تلك الحزم الذي أطلقها بقرية من الأمراء بمحافظة بني سويف حيث أصبح الحد اللي للأجور : الاف جنيه بدلا من ١٢٠٠ جنيه جنيه كما أصدر قراراته بتطوير المصرية خلال برنامج حياة كريمة وتنفيذ برنامج مائة مليون صحة القضاء على الأمراض المستوطنة كما شيد العديد من الجامعات الأهلية في كافة المحافظات لرفع مستوى التعليم وتحقيق الغاية منه ونجح الرئيس السيسي في عمل علاقات دولية رشيدة تقوم على إعلاء مصالح الدولة المصرية والحفاظ على أمنها القومي.

ويشهد الحزب بإنجازات الرئيس السيسي في مجالات الكشف عن الغاز والبترول وإنتاج الطاقة الكهربائية وإقامة البنية السكانية السليمة بالقضاء على العشوائيات وتوفير السكن للشباب.

السيسي الانتخابات الرئاسية الأحرار الاشتراكيين البرلمان أخبار البرلمان

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