قومي المرأة بالمنيا يستخرج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 200 سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص و158 سيدة في قرية جزيرة تل بنى عمران بمركز ديرمواس و145 سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط ،وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة .

