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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالات شتوية.. أمينة خليل تخضع لجلسة تصوير مختلفة من نوعها عبر إنستجرام|شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال ترويجها لملابس لحملة دعائية لإحدى دور الأزياء، وقد ظهرت بإطلالات شتوية مختلفة.

 

تفاصيل إطلالات أمينة خليل خلال حملة دعائية

 

وظهرت أمينة خليل في مجموعة من الصور وهي ترتدي العديد من الملابس الشتوية المختلفة لمجموعة خريف وشتاء 2024.

 

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وظهرت أمينة خليل بإطلالات مختلفة في جلسة التصوير، من بينها واحدة بفستان أزرق فاتح وأخرى معطف جلدي بألوان النمر وآخر أسود اللون.

 

وتركت أمينة خليل خصلات شعرها منسدلًا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما اختارت أمينة خليل مكياجًا صارخًا يعتمد على السموكي ايز باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة دافئة.

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
امينة امينة خليل اطلالات امينة خليل حملة دعائية لدارBalenciaga تفاصيل إطلالات أمينة خليل الفنانة أمينة خليل

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