أحد أبطال أكتوبر: الجيش أبطل مفعول النابالم الإسرائيلي قبل يومين من الحرب

أكد المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات المسلحة قامت بإبطال مفعول طلمبات النابالم الإسرائيلية عبر سد الفتحات قبل الحرب بيومين.

وقال عز الدين سيد في حواره في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" استطلاع القوات المسلحة خلف خطوط العدو كان يعبر القناة ويقوم بأسر الإسرائيليين وإحضارهم أحياء.".

أضاف عز الدين سيد:" قبل حرب أكتوبر رصدنا جميع الفتحات الموجودة على القناة وعرفنا إحداثي كل فتحة عبر الضفادع البشرية وسجلت كل هذه الإحداثيات، وقبل الحرب بيومين اتجه أكثر من فرد إلى فتحات كثيرة وعملوا خلطة معينة خضعت للتجارب في المعامل المركزية للقوات المسلحة من أجل اختراع خلطة لسد النابالم الذي كان يضخ النابالم".

وواصل: "لولا هذه التجارب لما حدث الهجوم المصري في حرب أكتوبر، وجرى إنتاج هذه الخلطات في المصانع الكيماوية المصرية".