أحد أبطال أكتوبر: الشحن المعنوي للجنود من أسباب النصر

أكد المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، أن معنويات أفراد القوات المسلحة كانت مرتفعة في حرب أكتوبر وهذا الأمر أحد أسباب تحقيق النصر.

وقال عز الدين سيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز :” الشحن المعنوي والإصرار لدى الجنود أحد أسباب الفوز والانتصار في حرب أكتوبر".

وأضاف عز الدين سيد :" البلدوزر كان يستخدم في فترة حرب الاستنزاف في عمل حفر برميلية وخنادق وكان يستخدمه أفراد الجيش أفراد قواتنا المسلحة في التخفي لتجنب للانفجارات ".

وتابع عز الدين سيد :" كان فريق الاستطلاع خلف خطوط العدو في سلاح المهندسين من أهم عوامل الانتصار أيضا، حيث كان يتم التسلل إلى الجنود اليهود بعد عبور القناة ويأتي بعدد من اليهود أسرى، وكان اليهود يشعلوا النيران في القناة من أجل إرهاب الجنود المصرية"