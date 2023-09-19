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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد ابطال حرب أكتوبر: دخلت مدرسة المهندسين العسكريين وبعد التخرج التحقت بالجيش الثاني

أحد أبطال حرب اكتوبر
أحد أبطال حرب اكتوبر

كشف المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، كواليس وتفاصيل مشاركته في حرب اكتوبر 1973، قائلا:" كنت مهندسا في الهيئة العامة للتصنيع وطُلبت للتجنيد".

 

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وقال عز الدين سيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" تقدمت بطلب التجنيد وذهبت إلى كلية الضباط الاحتياط، وتدربت هناك حتى أتممت الدراسة ثم التحقت بمدرسة المهندسين العسكريين وتخرجت برتبة ملازم أول".

 

وأضاف عز الدين سيد:" بعد التخرج التحقت بالجيش الثاني وتحديدا المنطقة المركزية ولم أستمر هناك أكثر من أسبوع، ثم بعدها جاءنا خبر أن الورشة 12 وهي ورشة المهندسين الرئيسية بالجيش الثاني لها أفرع، كان أحدها في القنطرة وبها ورشة صغيرة أستشهد ضابطا كان يخدم بها وهو برتبة نقيب".

 

وأوضح، أن هذا الاستشهاد حدث نتيجة لغارة جوية على الموقع، فتم إرسالي إلى هناك، وكانت هذه الورشة بها فنيين مدنيين وعسكريين حيث عملوا على إصلاح المعدات، وبذلت جهدا كبيرا لإصلاح معدات كثيرة .

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