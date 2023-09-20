بكاميرا 50 ميجابكسل.. itel تطلق موبايل جديد شبيه بـ آيفون

كشفت شركة آيتل Itel الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الذكي الجديد itel S23+، وهو أحدث إصدارات الشركة ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف "آيتل" الجديد itel S23+، بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، وبكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل كنقاط بيع رئيسية بالهاتف.

سعر ومواصفات itel S23+

يتميز هاتف itel S23+، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD +، والتي تتميز بدقة 1080 × 2400 بكسل، تعمل مع مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 99٪ وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

itel S23+

ويتميز هاتف itel S23+، بكاميرا خلفية مزدوجة، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق VGA بدقة 0.08 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

وعلاوة على ذلك، يتميز هاتف itel S23+ بشريط ديناميكي يشبه الجزيرة الديناميكية من آبل Apple، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من إشعارات المكالمات الواردة والتذكيرات وحالة البطارية، وسيتم طرح الميزة مع تحديث البرنامج للهاتف.

itel S23+

وتأتي إعدادات الكاميرا مزودة بميزات Eye Tracking وPortrait Lite للحصول على صور شخصية أفضل، وتم تصنيع اللوحة الخلفية لنموذج Lake Cyan الملون باستخدام تقنية الطلاء السميك المتقزح لإعادة خلق جمال البحيرة والجبل، في حين أن الغطاء الخلفي لإصدار Elemental Blue مصنوع من خلال عملية رملية لامعة متقدمة، مما يعيد خلق جمال ليلة مرصعة بالنجوم.

ويجري تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T616، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يحتوي على ثمانية أنوية من نوع Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.6 جيجاهرتز، في حين أن وحدة معالجة الرسومات هي Mali-G57 MP1، والتي تعمل بسرعة 550 ميجاهرتز.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X، (+8 جيجابايت افتراضية)، ويوفر الهاتف سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.0، يمكن تمديدها أيضاً حتى 128 جيجابايت عبر فتحة بطاقة "microSD".

من ناحية البرمجيات، يحتوي هاتف itel S23+ على نظام التشغيل itelOS 13 المستند إلى Android 13 والمتكامل مع المساعد الصوتي المستند إلى Aivana GPT AI.

وزودت "آيتل" هاتفها الجديد itel S23+، ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C بقوة تصل إلى 18 وات وتنتقل من صفر إلى 100٪ في حوالي ساعتين.

ويبلغ سمك جهاز itel S23+ حوالى 7.9 مليمتر، ويزن 178 جراما، ويأتي مزودا بشريحة NFC، وحددت شركة "آيتل " سعر هاتفها الجديد بـ 120 دولار (أي ما يعادل 2830 جنيه مصري)، وهو متاح للشراء في البلدان الأفريقية من خلال متاجر الأجهزة المحلية.