عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. itel تطلق موبايل جديد شبيه بـ آيفون

itel S23+
itel S23+

كشفت شركة آيتل Itel الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الذكي الجديد itel S23+، وهو أحدث إصدارات الشركة ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف "آيتل" الجديد itel S23+، بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، وبكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل كنقاط بيع رئيسية بالهاتف.

 

بـ 4800 جنيه.. هاتف أندرويد متطور يعمل مع شبكات 5G

بشحن خارق 150 وات.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف أندرويد مطور

 

سعر ومواصفات itel S23+

يتميز هاتف itel S23+، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD +، والتي تتميز بدقة 1080 × 2400 بكسل، تعمل مع مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 99٪ وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للمصادقة البيومترية.

itel S23+ 

ويتميز هاتف itel S23+، بكاميرا خلفية مزدوجة، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق VGA بدقة 0.08 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

وعلاوة على ذلك، يتميز هاتف itel S23+ بشريط ديناميكي يشبه الجزيرة الديناميكية من آبل Apple، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من إشعارات المكالمات الواردة والتذكيرات وحالة البطارية، وسيتم طرح الميزة مع تحديث البرنامج للهاتف.

itel S23+ 

وتأتي إعدادات الكاميرا مزودة بميزات Eye Tracking وPortrait Lite للحصول على صور شخصية أفضل، وتم تصنيع اللوحة الخلفية لنموذج Lake Cyan الملون باستخدام تقنية الطلاء السميك المتقزح لإعادة خلق جمال البحيرة والجبل، في حين أن الغطاء الخلفي لإصدار Elemental Blue مصنوع من خلال عملية رملية لامعة متقدمة، مما يعيد خلق جمال ليلة مرصعة بالنجوم.

ويجري تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T616، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يحتوي على ثمانية أنوية من نوع Cortex-A55 تعمل بسرعة 1.6 جيجاهرتز، في حين أن وحدة معالجة الرسومات هي Mali-G57 MP1، والتي تعمل بسرعة 550 ميجاهرتز.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X، (+8 جيجابايت افتراضية)، ويوفر الهاتف سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.0، يمكن تمديدها أيضاً حتى 128 جيجابايت عبر فتحة بطاقة "microSD".

من ناحية البرمجيات، يحتوي هاتف itel S23+ على نظام التشغيل itelOS 13 المستند إلى Android 13 والمتكامل مع المساعد الصوتي المستند إلى Aivana GPT AI.

وزودت "آيتل" هاتفها الجديد itel S23+، ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C بقوة تصل إلى 18 وات وتنتقل من صفر إلى 100٪ في حوالي ساعتين.

ويبلغ سمك جهاز itel S23+ حوالى 7.9 مليمتر، ويزن 178 جراما، ويأتي مزودا بشريحة NFC، وحددت شركة "آيتل " سعر هاتفها الجديد  بـ 120 دولار (أي ما يعادل 2830 جنيه مصري)، وهو متاح للشراء في البلدان الأفريقية من خلال متاجر الأجهزة المحلية.

Itel أيتل itel S23 سعر ومواصفات itel S23 هواتف اندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

موضوعات متعلقة

الأقوى من بوكو.. خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

أوبو Find X6 Pro يتحدي شاومي 13 ألترا.. معركة الكاميرا من الفائز؟

بشاحن خارق.. موبايل ريلمي الجديد بيشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

تخفيض ضخم.. خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فورا

155 مليون دولار|غرامة قياسية على جوجل لجمعها بيانات الموقع بشكل غير قانوني.. تفاصيل

فرصة متتعوضش.. خصم 4155 جنيها على موبايل أوبو A78 في مصر

بسعر خيالي.. ذهب عيار 18 يكسو هواتف iPhone 15 Pro من كافيار

ترشيحاتنا

زيادة الرواتب بين 75٪ و142٪.. انتهاء أزمة الصحفيين بمكتب الإذاعة البريطانية بالقاهرة

المشاط: التنمية والعمل المناخي تربطهما علاقة وثيقة والتمويل أبرز تحديات الدول النامية

بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني.. وإعلان قادم عن زياته إلى بكين

هل تشهد مصر زلزالا مدمرا.. البحوث الفلكية تجيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع 2023

الإعدام شنقا لـ قاتلي صديقهما في دار السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ