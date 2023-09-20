عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، اليوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023، على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسى مطروح، في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة.

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وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان رسمي، أن الزلزال كان بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وجارٍ التحقق من التفاصيل.