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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيق زوج الفنانة حنان مطاوع

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعلن المخرج أمير اليماني، زوج الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، عن رحيل شقيقه كريم اليمانى. 

أمير اليمانى

وقال أمير اليمانى: "أخي كريم اليماني في ذمة الله".

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حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حماسها الشديد لعرض مسلسلها “صور وصورة”، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc؛ لتخوض به منافسة مسلسلات الـ"أوف سيزون".

وقالت “حنان” في تصريحات صحفية، إن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوعا جديدا عن الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، والعمل يتضمن 30 حلقة.

وأكدت حنان، أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما، ووصفتها بأنها شركة محترمة تنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معها في حكاية “أمل حياتي”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك، والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له أنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

أحمد اليماني الفنانة حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة وفاة شقيق زوج حنان مطاوع شقيق زوج حنان مطاوع

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