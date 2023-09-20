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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الصين بعد الإعلان عن زيارة الرئيس الروسي في أكتوبر

الرئيس الروسي والرئيس
الرئيس الروسي والرئيس الصيني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج على اتصال استراتيجي وثيق.

وتابعت في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ على اتصال استراتيجي وثيق، مضيفة أن الرئيس الصيني ونظيرة الروسي يحافظان على تفاعل استراتيجي وثيق".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أنه لم تحدد بعد المواعيد الدقيقة لزيارة بوتين للصين، لافته إلى أنها لا تملك بعد المعلومات اللازمة التي يمكن نشرها.

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال المشاورات الأمنية الاستراتيجية الروسية الصينية، إن الرئيسين الروسي والصيني قد يعقدان محادثات في بكين في أكتوبر القادم. 

وترأس الوفد الصيني في المشاورات وانج يي، وزير الخارجية الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وفي يوليو، قال أندريه دينيسوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد وسفير روسيا السابق لدى الصين، إن الجانب الصيني يستعد لزيارة الرئيس الروسي في أكتوبر للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث.

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

نيويورك تايمز: لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي في موسكو

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