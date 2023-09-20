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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد صبري: لدينا 3 مشاريع مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة

المهندس خالد صبري
المهندس خالد صبري

كشف المهندس خالد صبري، مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، عن أن شركته متواجدة في السوق العقاري منذ عام 2007، ولكن كان يتم العمل في مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتم تنفيذ عدة مشروعات كبرى مع الدولة، ومع تطلع القيادة السياسية للفترة الحالية تجاه شرق القاهرة، سواء من ناحية العاصمة الإدارية الجديدة أو التجمع الخامس كان يجب على الشركة أن تتواجد هناك. 

 

خالد صبري يكشف تفاصيل عمل شركته في العاصمة الإدارية الجديدة 

وأضاف "صبري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مع بداية عام 2018 تم الانتقال لمدينة التجمع الخامس وإجراء عدد من المشروعات المميزة هناك، "مش أي شركة بتشتغل هناك، وتواجدنا هناك بشكل كويس وعملنا نجاحات كويسة". 

 

وأردف مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، أن الرئيس السيسي أعطى الشركة فرصة عظيمة بالمشاركة في المشروع القومي العظيم العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى العاصمة الإدارية العقارية فتحت السوق العقاري، وشجعت المطورين على التوسع بشكل كبير، فضلا عن فكر الرئيس في التوسع العمراني بصورة موسعة. 

 

واستكمل، أن الشركة تعمل من خلال 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أولها برج "ريان تاور" في منطقة "السي بي دي" مكون من 14 طابق، ومتنوع ما بين التجاري والإداري والفندقي، خاصة أن العاصمة الإدارية بها الوزارات وقصر الرئاسة، وبالتالي فإن تلك المنطقة عليها طلب كبير، وبالتالي كان يجب للشركة أن يكون لها دور كبير في المنطقة. 

 

وأردف، أن منطقة "الداون تاون" حصلت الشركة على مشروع آخر تحت اسم "رينزا تاور" وهو مشروع مميز أيضا تم عمل مبيعات مميزة فيه ويسير حسب البرنامج الزمني الخاص به، ويوجد مشروع ثالث في قلب "الـ أر 7" وهو مشروع تجاري سيتم طرحه في المستقبل أيضا. 

خالد صبري السوق العقاري المهندس خالد صبري أكتوبر العاصمة الادارية برنامج صالة التحرير

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