الصحة: انخفاض متوسط انتظار سرير الرعاية المركزة إلى 13 ساعة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التقرير السنوي الشامل لإنجازات قطاع الطب العلاجي والإدارات التابعة له، والذي يغطي الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، في إطار رؤية طموحة تركز على تعزيز كفاءة الخدمات الطبية وجودتها، تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في الصحة يمثل استثماراً أساسياً في الإنسان، الذي يُعد الركيزة الرئيسية لأمن الوطن واستقراره. وقال: “نحن ملتزمون بمواصلة جهود التطوير والتحديث، من خلال تبني أحدث التقنيات الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لكل مواطن مصري”.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التقرير يبرز نقلة نوعية في قطاع الخدمات العلاجية، خاصة في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة ضمن مشروع “رعايات مصر”. فقد انخفض متوسط ساعات الانتظار للحصول على سرير رعاية مركزة من 26 ساعة في يونيو 2024 إلى 13 ساعة فقط في يونيو 2025، كما تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات خلال الفترة نفسها. وتم الاستجابة لـ561,720 طلب رعاية مركزة و136,711 طلب حضانة، مع تحويلها إلى الغرفة المركزية وتسكينها.

كما ساهمت مبادرة “في كل ثانية حياة” لعلاج مرضى الجلطات القلبية في استقبال 17,667 حالة منذ تفعيلها، بمشاركة 45 مستشفى على مستوى الجمهورية. أما الخط الساخن للطوارئ والرعاية الحرجة، فقد تلقى 16,474 اتصالاً، منها 7,937 طلباً لحالات حرجة، مما أدى إلى توفير 2,812 سرير رعاية مركزة، و497 حضانة، و169 كيس دم.

تطوير البنية التحتية والطوارئ

شهد قطاع الطوارئ تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية، حيث زاد عدد أسرة الرعاية المركزة في مستشفيات الوزارة مقارنة بالعام السابق. بلغ عدد أسرة الرعاية المركزة للكبار 362 سريراً (بزيادة 5.92%)، وأسرة رعاية الأطفال 144 سريراً (بزيادة 13.8%)، والحضانات 252 (بزيادة 5.14%). كما تم افتتاح وتطوير أقسام ووحدات متخصصة في محافظات متعددة، بما في ذلك:

• قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي في الفيوم.

• وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام في سوهاج.

• وحدة عناية مركزة جديدة بسعة 23 سريراً بمستشفى رشيد في البحيرة.

• عيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى صدر دمنهور.

• افتتاح وتشغيل مستشفى سمالوط للأورام في المنيا.

مكافحة الدرن وصحة الرئة

في مجال مكافحة الدرن وصحة الرئة، استفاد 47,134 متردداً من خدمات 26 عيادة لصحة الرئة والإقلاع عن التدخين منذ إطلاقها. وأظهر التقرير العالمي للدرن لعام 2023 انخفاضاً بنسبة 37% في معدل الإصابة بالدرن في مصر مقارنة بعام 2015، حيث بلغ المعدل 9.2 حالة لكل 100 ألف نسمة. كما تم توزيع 977 جهاز مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي ضمن مبادرة صحة الرئة، خلال الفترة من مايو 2024 إلى مارس 2025.

أما مستشفيات الأمراض الصدرية، فقد قدمت خدمات طبية لنحو 2.23 مليون مريض، بما في ذلك 2.16 مليون مريض في العيادات الخارجية والطوارئ، وأكثر من 465 ألف حالة طارئة، بالإضافة إلى إجراء 3,567 جراحة صدرية متنوعة. وفي إطار التوسع في التشخيص عن بعد، تم مناظرة 2,917 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، مع تركيب 6 وحدات جديدة في مستشفيات الصدر.

خدمات الكلى والتأهيل والعلاج الطبيعي

بلغ إجمالي جلسات الغسيل الكلوي المنفذة 3,355,893 جلسة حتى 30 يونيو 2025، يستفيد منها 52,453 مريضاً في 762 مركزاً. وتم افتتاح وتطوير وحدات جديدة في محافظات أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، القاهرة، المنيا، وغيرها، مع توفير ماكينات حديثة، تطوير محطات معالجة المياه، وتجهيز وحدات للعلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوي.

أما خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، فقد شهدت افتتاح وتطوير أكثر من 85 وحدة جديدة في محافظات مختلفة، مجهزة بأحدث الأجهزة مثل الموجات فوق الصوتية، التيارات الكهربائية، الشوك ويف، والتنبيه الكهربائي.

طب الأسنان والعلاج على نفقة الدولة

تم تطوير خدمات طب الأسنان من خلال افتتاح وتشغيل عيادات ومراكز جديدة في محافظات متعددة، مثل مركز الأندلس 2 في مدينة بدر، ومركز 290 فدان في منطقة 15 مايو بالقاهرة، بالإضافة إلى وحدات في الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والأقصر.

وفي إطار العلاج على نفقة الدولة، تم إصدار 4,018,378 قرار علاج، استفاد منها 2,404,320 مريضاً. كما نفذت الوزارة 1,920 قافلة علاجية في جميع المحافظات، قدمت خدمات طبية لأكثر من 4.9 مليون مواطن.

تحسين سلاسل الإمداد الطبي

أبرز التقرير جهود تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وضمان توافر المستلزمات الطبية، حيث تم توفير أكثر من 18 ألف مفصل ركبة وفخذ، و125 مفصل أورام، و28 ألف بالونة توسيع، و25 ألف دعامة قلبية، بالإضافة إلى مستلزمات دقيقة لجراحات المخ والأعصاب. كما تم تأمين مواد تكفي 700 ألف جلسة غسيل كلوي، وتغطية المستشفيات بمستلزمات الرمد، مع تحقيق تحسن يتجاوز 80% في انتظام توريد الخيوط والشبك الجراحي.

يؤكد هذا التقرير على التزام وزارة الصحة بتحقيق تقدم ملموس في الخدمات العلاجية، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية ويسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وشمولاً لجميع المواطنين.