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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوغندا تعتزم زيادة التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بمصر

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية أوغندا

التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون وترفيع مستوى التنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدفع قطار التنمية في أوغندا والدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الإقليمي لاسيما في ضوء استضافة كمبالا لقمتي عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب لمجموعة 77 والصين خلال شهر ديسمبر 2023. 

اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين، بالإضافة إلى تبادل التأييد فيما يتعلق بالترشيحات الدولية للبلدين.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تطرقا أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التباحث حول المستجدات على الساحة السودانية، واستعرض الوزير شكري مسار دول جوار السودان الذي يحظى بمشاركة شاملة من دول الجوار المباشر الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمة السودانية، ومدعوماً أيضاً من كافة الأطراف الفاعلة في السودان، متناولا مخرجات اجتماع دول جوار السودان الذي عقد أمس وأهم الجهود المبذولة لبلورة رؤية منسقة ومقاربة مشتركة لحلحلة الأزمة والحد من امتداد آثارها على المنطقة ككل.

من جانبه، أعرب المسئول الأوغندي عن سعادته بهذا اللقاء مبديا رغبته في زيارة مصر في أقرب فرصة.

وثمن العلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع البلدين، معرباً عن تقديره للدعم المصري المستمر لجهود التنمية في أوغندا، لاسيما الدعم الفني والدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات لبناء القدرات الأوغندية. 

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى دفع أطر التعاون مع مصر على كافة الأصعدة والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى أوغندا، لاسيما في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، وكذا قدرات مصر وإمكانياتها فى مجالات الرى والتكنولوجيا، مؤكداً أن مصر تمثل أهمية كبيرة لأوغندا مثلما تمثل بلاده لمصر.

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