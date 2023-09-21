القعيد: روايتي "الحرب في بر مصر" حولها سمير أبو سيف لـ"المواطن مصري"

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن القصة التي أخبرته بها والدته، عن شهيد اسمه على اسم ابن العمدة ووجه هو وجه ابن الغفير، ظلت تطارده خلال عمله في المستشفى العسكري، وهو يستقبل الجرحى ويوصل الشهداء إلى ذويهم في القرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو وحوار محسن زايد، وبطولة عمر الشريف وعزت العلايلي.

تتناول زاوية سلبية في الحرب

وعن ملابسات تحويل الرواية إلى فليم، قال إن صلاح أبوسيف كان قامة عظيمة، لها أغلب أفلام قائمة أهم 100 فيلم مصري، وكان يجلس مع نجيب محفوظ، فاستأذنه أن يلتقيه وأحضر معه نسخة من رواية "يحدث في مصر الآن"، لكن أبو سيف طلب الرواية التي كانت ممنوعة في مصر وقتها "الحرب في بر مصر" لأنها تتناول زاوية سلبية في الحرب، وبعد سنوات وافقت الرقابة عليها وطبعت في مصر.