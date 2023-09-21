يوسف القعيد: فوجئت باهتمام عمر الشريف بتفاصيل الشخصية في "المواطن مصري"

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه توجه إلى منزل المخرج القدير صلاح أبو سيف في عابدين، وأهداه رواية "الحرب في بر مصر"، وكان عنده المنتج حسين القلا الذي ساهم في إنتاج روائع للسينما المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المنتج حسين القلا أخبره أنهم متجهين إلى باريس للقاء عمر الشريف ليقوم ببطولة الفيلم، وتحفظ القعيد في البداية على اختيار عمر الشريف بسبب زيارته لإسرائيل، لكن صلاح أبو سيف قال له "أنت مسؤول عن روايتك فقط ونحن مسؤولين عن الفيلم".

يصطحبها معه في غرفته بالفندق

وذكر أن عمر الشريف قدم دور العمدة بشكل ممتاز، وكان يزور الحسين وخان الخليلي، وينتقي الأزياء المناسبة للشخصية، وكان يصطحبها معه في غرفته بالفندق ليعيش داخل الشخصية.