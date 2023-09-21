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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو.. رسالة نارية من طليق علا غانم

أخبار الفن
أخبار الفن

رسالة نارية من طليق علا غانم.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في صور حديثة نشرتها عبر حسابها الشخصي والجديد عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعد أشهر من حلاقة شعرها زيرو.

وفي صور لينا أحمد الفيشاوي، الجديدة عبر تطبيق انستجرام، ظهرت بشعر قصير، وذلك بعد مضي عدة أشهر على حلاقة شعرها.

 

تذكر النسيان .. أميمة طالب تستعد لطرح الجزء الأول من ألبومها اليوم

تستعد الفنانة أميمة طالب، لطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد تذكر النسيان، اليوم الخميس 21 سبتمبر، والذي يتضمن 4 أغاني.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تيزر ألبوم أميمة طالب، معلنة عن طرح الجزء الأول منه اليوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

 

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

تحدث الملحن محمد يحيى، عن رأيه في أغاني المهرجانات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، وذلك خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري.

 

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، عن رأيه في أغاني الراب، لاسيما الفنان أحمد مكي ومغني الراب ويجز.  

وقال الملحن محمد يحيى: «الراب فيه حاجات كويسة وفيه مزيكا كويسة وحاجات فيها أفكار فعلا حلوة قوي .. وما أقدرش أهاجمها بالعكس ده ذوق».

 

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم هي صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

حلّ الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. وكان معه الحوار التالي…

 

أتقي الله .. طليق علا غانم يوجه لها رسالة

قال طليق علا غانم رجل الأعمال عبد العزيز حسن،  أنه لم يكن يتوقع الأنفصال لأنه كان يحبها حب حقيقى،  وجاء ذلك عكس نواياها اتجاهه والتى وصفها بالممثلة البارعة التى اعتبرته سلم للوصول لأهدافها.

ووجه عبد العزيز حسن رسالة إلى علا غانم من خلال  "صدي البلد" ، قائلا: " أتقى الله وأتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحل أزمتنا بهدوء بضرورة وجود شخص يتكلم بالحق".

 

بعد أزمته الأخيرة.. طليق علا غانم: استحالة أتجوز من الوسط الفني

قال طليق علا غانم رجل الأعمال عبد العزيز حسن،  أنه لم يحصل على حقوقه حتى الأن من علا غانم ، لأنها فعلت عدة أشياء غير قانونية.

وأضاف عبدالعزيز حسن فى تصريحات ل "صدي البلد" ، أن علا غانم باعت أغلب الممتلكات لأبنتها فريدة الضفراوي بدون وجه حق ، وانه نجح فقط فى إسترجاع الفيلا التى كانت مسكن الزوجية لهما ، ولكن هناك الكثير من الحقوق التى لم يحصل عليها حتى الأن.

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