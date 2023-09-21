الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

حلّ الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. وكان معه الحوار التالي…

كشف الملحن محمد يحيى، عن رأيه في لقب صوت مصر الأول، والذي تسبب في أزمة بين جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجمهور الفنانة أنغام، خلال الفترة الأخيرة.

وقال الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن كوكب الشرق أم كلثوم، هي صوت مصر الأول، وستظل حاملة هذا اللقب إلى الأبد، معلقا: «صوت مصر الاول ما فيش حاجة اسمها كده في وجهة نظري .. هم أصلا ما بيلقبوش نفسهم الألقاب دي.. وأنا واثق لا شيرين ولا أنغام حابين الناس تقول عليهم كده.. دي خناقات الناس بتعملها».

وتابع محمد يحيى، قائلا: «لو هتسألني في رأي مين صوت مصر الاول.. هقولك أم كلثوم. طبعا. وستظل أم كلثوم.. على رأي واحد صاحبي بيقولي ام كلثوم دي صاحبة قدرة .. أنت متخيل أم كلثوم دي كانت عاملة إيه في الوطن العربي يا جماعة مش هنتكلم يعني».

قال الملحن محمد يحيى، إن أغنية 3 دقات للمطرب أبو، من الأغاني التي نالت إعجابه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه من الملحنين القدامى وبالتالي لن يقيم الملحنين الجدد.

وحول بدايته الفنية، قال الملحن محمد يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، قال إنه بدأ مسيرته بـ 3 أغاني مع وليد توفيق، ثم عمل مع الفنانة نوال الزغبي بأغنية مليت، ثم عمل مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أن خلال مسيرته تفاجئ بنجاح أغاني له كانت في الأصل معروضة على مطربين أخرين، متحفظا على الكشف عن هذه الأغاني.

وأضاف محمد يحيى: «أغنية باي باي حبيبي باي باي لـ الفنانة روبي، من كلماتي وألحاني .. روبي كانت خيفة منها جدا مع انها كسرت الدنيا.. بس في الاخر هي اقتنعت بيها».

كشف الملحن محمد يحيى، عن أول أجر حصل عليه في بداية مشواره الفني، وهو 400 جنيه مصري، المطرب الشعبي عمدة، مشيرًا إلى أن هذا الأجر دفعه إيجار شهرين للبنسيون الذي كان يعيش فيه بالقاهرة في ذلك الوقت، وتبقى معه 100 جنيه أكل منها وجبة لأحد المطاعم الشهيرة وكان سعرها 16 جنيهًا في ذلك الوقت.

وتابع الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «أنا الفترة دي كنت جاي من الصعيد بدور على حلمي.. وتعبان فيها قوي.. وكنت قاعد لوحدي وبعاني وكنت في الدراسة وبشتغل .. فكنت بنزل أماكن أغني بالجيتار».

وعن تعامله في الوسط الفني، قال محمد يحيى: «أنا طول عمري بتعامل باللي أنا اتربيت عليه من أبويا وأمي والأخلاق.. ولما بيبقى في حد أخلاقه مش تمام خلاص ببعد عنه».

وكشف محمد يحيى، عن موقف صعب تعرض له في بداية حياته بالقاهرة، بعد إصابته بدور برد ولم يجد معه أكل أو أي نقود، فوجد زجاجة مياه غازية «حاجة ساقعة» بها زيت، فغسلها ليستبدلها من السوبر ماركت بـ 1.5 جنيه مصري، وبثمنها قام بشراء رغيفين خبز وطعمية وجبنة وإسبرين خافض للحرارة.

كشف الملحن محمد يحيى، عن كواليس تعاملاته في الوسط الفني مع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من خلال ندوته بموقع “صدى البلد” الإخباري.

وقال الملحن محمد يحيى: «أنا سمعتي مع الناس كلها طيبة وكلهم أصحابي بجد.. والناس لما بتتعامل معايا بتبقى مبسوطة في التعامل.. مواعيدي مظبوطة أخلاقي كويسة ما بضايقش حد.. بس يعني برضو عندي العرق الصعيدي.. يعني لما حد بيتغابى باخد موقف».

وحول حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي، قال الملحن محمد يحيى: «الجمهور بيخلق حاجات غريبة.. يعني مرة الجمهور كان خالق كده ما بين تامر وحماقي حكاية وحدوتة وبعدين هما تلاقيهم عادي منافسة عادية.. ومفيش كراهية بينهم وأنا ما كنتش بشوف الحاجات دي بصراحة».

علق الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، على ظاهرة الشلالية وهيمنة المطربين على صناع الأغنية من الملحنين والشعراء.

وقال محمد يحيى، في لقائه بموقع صدى البلد الإخباري: «ممكن ما تسميهاش هيمنة وشلالية.. وممكن يكون اللي بيحتكر ده ضعف شخصية منه وأنا أول ما أشتغلت مع عمرو دياب ونزلت معاه بالتلات أغاني كان ممكن أبقى بشتغل معاه بس.. انما أنا انطلقت عشان انا حر.. واشتغلت بعدها مع شيرين ومع إليسا ومع نوال الزغبي ومع هيفاء وهبي .. فأنا إنسان حر في الحياة أعمل اللي أنا عايزه محدش يقدر يحتكرني».

وحول تلقيه عروض للاحتكار، أجاب محمد يحيى، قائلا: «محدش للأمانة عرض عليا .. ممكن المطرب يغير شوية ويقول انت ليه ما بتسمعنيش دي الأول وده الطبيعي.. ولو بيعزك طبيعي إنه يغير على شغله معاك.. زي ما أنا بغير لما أحس إن مثلا في حد أنا عارف إن أنا بنجح معاه ويتجه لحد تاني طب ما أنا لو ما غيرتش هبقى مبحسش».

وتابع محمد يحيى: «عندي أعمال حققت نجاحات كبيرة مع أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومع نادر عبدالله ومع ناس جديدة».

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال محمد يحيى: «أنا نازلي أغاني الفترة الجاية مع لطيفة ومع إليسا ومع عمرو دياب ومع تامر حسني ومع محمد حماقي ومع ناس جديدة مع روتانا».

كشف الملحن محمد يحيى، مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة، التي لحنها، وقام بغنائها النجم أحمد عدوية والفنان رامي عياش.

وقال الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «أغنية الناس الرايقة دي كانت مع مطرب تاني.. واتركنت كتير وبعدين لما جه رامي عياش خدها ونزلها نجحت»، ورفض الكشف عن المطرب الذي عرضت عليه هذه الأغنية في البداية.

تحدث الملحن محمد يحيى، عن رأيه في أغاني المهرجانات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، وذلك خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري.

وقال الملحن محمد يحيى: «أنا ما بكرهش أغاني المهرجانات.. انا بقول ايه هو نوع المهرجانات بالنسبالي.. أولا كلمة مهرجانات دي كلمة مغلوطة وهم اخترعوها .. وهي عبارة عن أغاني مقسوم معمولة بطريقة معينة.. وأنا ما بحبش فيها الكلام اللي ما يليقش بمزيكتنا ولا بثقافتنا ولا أسلوبنا ولا بتاريخنا في المزيكا».

وتابع محمد يحيى: «المهرجانات مش هي الاغنية المصرية عند الناس.. لذلك في عز أغاني المهرجانات لقيت نجاح أغنية الطبطبة مثلا لـ حسين الجسمي .. ده بقى شكل الأغنية المصرية اللي احنا نقول عليه».

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، عن رأيه في أغاني الراب، لاسيما الفنان أحمد مكي ومغني الراب ويجز.

وقال الملحن محمد يحيى: «الراب فيه حاجات كويسة وفيه مزيكا كويسة وحاجات فيها أفكار فعلا حلوة قوي .. وما أقدرش أهاجمها بالعكس ده ذوق».

وحول مغني الراب ويجز، تابع محمد يحيى: «أول ما بدأ بصراحة أنا ما ركزتش معاه خالص غير في أغنية البخت بأمانة لأن هو عمل اللي إحنا بنعمله ولفت انتباهي لما عمل جملة احنا بنعملها.. وهو إعجازه في الكلام والفوناتكس بتاعه ورص الكلام ورا بعض.. والراب هو إن انا أقدر أقول الكلام بسرعة».

واستطرد محمد يحيى، قائلا: «الحقيقي اللي في مصر بيعمل راب بجد هو أحمد مكي.. لأنه بيكتب الكلام فهو الشاعر وهو اللي عامل الفوناتكس بتاع الكلام بالسرعة بالتقطيع ده في المسافة دي من المازورة الموسيقية .. ده اعجازه بالنسبالي.. إنما الحاجات التانية اللي هي مثلا باظت خالص فأي حد يقدر يقولها ما فيهاش اعجاز».

واستكمل محمد يحيى: «ويجز اعجازه في مشروعه إن هو قدر نفسه براند وبراند كبير.. لكن هو هيكمل أو لأ دي بقى بترجع له هو.. والحفلات لا تعنيني لأن مثلا عمرو دياب كان بيعمل حفلات في العجمي من أربعين سنة وكانت قالبة الدنيا والناس فاكرة أغانيه في الحفلات دي بس زي شوقنا أكتر».

وأضاف محمد يحيى: «حمزة نمرة بيطلع لابس قميص عادي جدا بس مزيكته ناجحة.. لكن لو المطرب عامل ابهار في شكله وفي الشعر وفي اللبس ده بكرة مش هيبقى موضة وهتطلع موضة تانية.. والأغنية هي اللي بتحكم.. ونجاح ويجز مرتبط بالأغاني المبهرة اللي هيقدمها.. إنما بعد 10 سنين ممكن يطلع واحد زيه وأجمد منه ويبهرك ويتحط في مقارنة معاه.. ده بالنسبالي الموضوع وده تقييمي .. وعلى فكرة مش بهاجم ويجز».