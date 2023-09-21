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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتعمل مشكلات بين الأزواج.. محمد التاجي يهاجم مذيعة شهيرة| فيديو

محمد التاجي
محمد التاجي

أكد الفنان محمد التاجي أن الزواج مبني على المحبة والاحترام بين الطرفين، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر مختلفا، وهناك أطراف تدخلت بين الزوج والزوجة، ونتج عن ذلك مشكلات.

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وقال الفنان محمد التاجي، خلال لقاء على قناة “العربية”، إن هناك برامج تبث على القنوات الفضائية، هدفها عمل مشكلات بين الزوج والزوجة.

وتابع: "بعض البرامج تقوم بتسخين الزوجة على الزوج، وهناك مذيعة شهيرة كانت تطالب الزوجة بالنوم خارج البيت دون علمه".

وأوضح أنه قال جملة: "متتجوزوش.. القانون ظالم للرجل" لأن القوانين تتيح للمرأة رفع 15 قضية على الرجل إذا انفصل عنها، منها: قانون يحبس الرجل إذا امتنع عن دفع النفقة، والزوج يعاقب بعدم تجديد البطاقة الشخصية، أو الرخصة في حالة عدم تسديد النفقات، كما أن هناك قانونا يحبس الزوج إذا لم يسلم مطلقته الشقة، وحبس الزوج إذا لم يعد أطفاله لمطلقته الحاضنة".

محمد التاجي الفنان محمد التاجي الزوج مذيعة شهيرة القانون

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