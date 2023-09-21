قرار قضائي برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين.

رفع اسم حسام الغمري من قوائم الإرهاب

حيث قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وبحضور وكيل النائب العام محمد عماد، وأمانة سر محمد جبر، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابين.

وجاء قرار المحكمة بشأن حسام الغمري، في الطلب رقم 3 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع برفع اسم حسام الغمري من على قائمة الإرهابيين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وبحضور وكيل النائب العام محمد عماد، وأمانة سر محمد جبر، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابين.

وتضمن قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية، في الطلب رقم 3 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين، المقدم من النائب العام، بطلب رفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين، بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفع اسم المتهم حسام الغمري من على قائمة الإرهابيين.

