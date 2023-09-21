المجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم ترشح السيسي لولاية جديدة

ينظم المجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات، برئاسة المهندس سعيد عزالدين البرهومي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بعد غدا السبت في تمام السادسة مساءً، بمقر المجلس حدائق الأهرام بوابة 2 شارع الضغط العالي، وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

يأتي ذلك بحضور وفد من مجلسي النواب والشيوخ ووفد من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ورئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر الدكتور عبدالعزيز سمير، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وشيوخ وعواقل القبائل المصرية والعائلات ورؤساء الأحزاب المصرية ورؤساء مجالس وكيانات من القبائل المصرية وعدد من الشخصيات الشعبية والتنفيذية بالدولة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض حددت يوم الاثنين المقبل 25 سبتمبر للإعلان عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية في مؤتمر صحفي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وصرح المهندس عزالدين البرهومي رئيس المجلس، بأن المؤتمر يعكس حالة التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على مدى الشعبية التي يتمتع بها والتي تعد القاعدة الرئيسية لخوضه السباق الرئاسى مجدداً، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.