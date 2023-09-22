الزمالك "بيضيع وقت" وبيراميدز الأفضل| تصريحات نارية لـ "باتشيكو".. و"أوسوريو" يكشف المستور

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وعقب انتهاء اللقاء أطلق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تصريحات نارية .

صدى البلد يستعرض ابرز تصريحات مدربي الزمالك وبيراميدز بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

مدرب الزمالك يكشف المستور

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إن فريقه واجه منافس قوي جدا في لقاء بيراميدز في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة وأن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقه الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد.

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح ولكنه سجل هدف من ركلة ثابته.

وتابع مدرب الزمالك :" أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح،في مباراة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية أهدر إبراهيما نداي أربعة فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح من التسجيل في لقاء اليوم".

وقال أوسوريو:" لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين".

وشدد على أن الجهاز الفني لفريق الزمالك سيواصل عمله والفريق سيتحسن، ونركز على تحقيق الفوز عندما نقابل بيراميدز مجددا في الفترة المقبلة.

وأضاف مدرب الزمالك أنه قال في حواره مع صحيفة "ماركا" إن لاعبي مصر أفضل من الناحية البدنية، وكل ما قاله هو أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويشربون شيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكنه لم يخطئ في حق اللاعب المصري

وأضاف المدير الفني أن الزمالك من الفرق القليلة التي يكون تدريبها في الثامنة صباحا، والفريق يتدرب جيدا واللاعبون يأكلون بصورة جيدة ويخضعون للاستشفاء.

واستطرد :" لم أتحدث عن أي أمر له علاقة بالدين، وأحترم كل الأديان،وفي أي مكان في العالم يجب أن ينام اللاعب مبكرا ويستقظ مبكرا".

وفيما يخص استبعاد التونسي سيف الجزيري من المباراة أكد أنه قرار فني، وشدد على أن الجزيري يطالب بحقه عندما طلب صرف مستحقاته مشيرا إلي أنه لا يريد أي لاعب يشارك إلا عندما تنتهي أزماته"

وواصل مدرب الزمالك :" عندما توليت المسؤولية طلبت من كل لاعب أن يكتب المراكز التي يحب اللعب فيها، وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي والجزيري شاركوا في معظم المباريات، وحمزة المثلوثي أفضل مدافع في الدوري المصري، كما أن إبراهيما نداي تحسن وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه، كما أن ناصر منسي هو الحاضر لفريق الزمالك ويجد منافسة من سامسون وعلي ياسر الذي يعد مستقبل الفريق".

باتشيكو: بيراميدز كان الأفضل



من جانبه قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه غير راض تماما عن نتيجة مباراة الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مشيرا إلى أن بيراميدز سيطر تماما على الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل عدد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي أتيحت للاعبين لولا سوء الحظ الذي لازم اللاعبين في الشوط الأول، مشددا على أن الفريق الذي يبحث عن بطولة لابد وأن يحقق كافة الفرص التي تتاح له خاصة أمام فريق بحجم الزمالك.

شدد على أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية في الشوطين الأول والثاني وأتيحت له كثير الفرص، ولكن المشكلة الواضحة هي أن الفريق الذي يلعب على بطولة لابد وأن يسجل كافة الفرص التي تتاح له، وسيعمل على علاج تلك النقطة السلبية في المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الفني أنه من الطبيعي تراجع بيراميدز خاصة وأن المنافس فريق بحجم الزمالك، والفريقين كانا على قدر كبير من الاحترافية، مشيرا إلى أن المنافس دافع جيدا في مراحل كثيرة من المباراة، ودفاع بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته وحدثت بعض الأخطاء التي تسببت في التعادل والتراجع من التقدم ثم التأخر وبعدها التعادل وكان الفريق قريبا من التسجيل مرة أخرى والفوز ولكن في النهاية دفاع الزمالك حافظ على شباكه.

أشار إلى أن جهاز بيراميدز كان يعترض على إضاعة الوقت من جانب لاعبي الزمالك بصورة غير مقبولة وحدث بعض الشد البسيط داخل الملعب ولكن بعد نهاية المباراة عادت الأمور إلى طبيعتها والجميع أصدقاء داخل الملعب وخارجه.