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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يعقد اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة بالقاهرة

صدى البلد

يعقد الاتحاد العربي للرياضة العسكرية اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد 58 واللجان المعاونة له (الفنية 49 ، والإعلامية 35 ، والعلمية 2 ) وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة ( جمهورية مصر العربية ) ، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 28 سبتمبر 2023 ، ويسبق اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الاجتماع الاستثنائي للجنة العلمية .

وسوف يترأس هذة الاجتماعات العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد ، واللواء حسام علي خضر نائب رئيس الاتحاد ، والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد – مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية  ، وبحضور المستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية .

يشارك فى الاجتماعات وفود 10 دول عربية أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية ، بجانب رئيس وأعضاء اللجان الثلاثة المعاونة بالاتحاد ( الفنية ، والإعلامية ، والعلمية ).

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