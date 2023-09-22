الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يعقد اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة بالقاهرة

يعقد الاتحاد العربي للرياضة العسكرية اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد 58 واللجان المعاونة له (الفنية 49 ، والإعلامية 35 ، والعلمية 2 ) وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة ( جمهورية مصر العربية ) ، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 28 سبتمبر 2023 ، ويسبق اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الاجتماع الاستثنائي للجنة العلمية .

وسوف يترأس هذة الاجتماعات العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد ، واللواء حسام علي خضر نائب رئيس الاتحاد ، والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد – مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، وبحضور المستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية .

يشارك فى الاجتماعات وفود 10 دول عربية أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية ، بجانب رئيس وأعضاء اللجان الثلاثة المعاونة بالاتحاد ( الفنية ، والإعلامية ، والعلمية ).