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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروان يونس: كنت بتكسف من السوشيال ميديا.. وأخويا السبب

الفنان والمذيع مروان
الفنان والمذيع مروان يونس

قال الفنان والمذيع مروان يونس، إنه كان رافضا في البداية دخول عالم السوشيال ميديا، معقبا: "درست الهندسة وكنت بتكسف".

وأكد مروان يونس، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، إن شقيقه التوأم، عمرو، هو السبب في دخوله السوشيال ميديا وتقديم فيديوهات، معقبا أخويا هو اللي كان مهتم بالسوشيال ميديا، وفي مرة عملنا فيديو مع بعض، ولقيته عجب الناس، فقررت أعمل فيديو معاه.

الساحل 

وحول سبب عدم تقديمه فيديوهات كثيرة عن الساحل سوى فيديو واحد فقط، قال مروان يونس : «معملتش فيديوهات كتيرة عن الساحل السنة دي؛ عشان محستش نفسي إني هقدم حاجة جديدة».

السوشيال ميديا سبوت لايت عالم السوشيال ميديا شيرين سليمان مروان يونس

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