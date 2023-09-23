أحمد حمدي: هيكل لن يتكرر في عالم الصحافة والسياسة

تحدث أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، عن مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل، قائلا: إن الاستاذ محمد حسنين هيكل كان ينفرد بحالته الصحفية، معقبا: “كان من الأسماء التي إلي الان لن تتكرر ليس فقط فى مصر بل فى المنطقة المحيطة بنا”.

وأضاف أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه على الرغم من غياب محمد حسنين هيكل بالموت، ولكنه حاضر ويستمر فى حضوره لأجيال فى الصحافة، موضحا أنه حالة تحتاج إلى دراسة ونماذج للعديد من الصحفيين فى المجال الصحفي.

وتابع أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم، أنه بالفترة القادمة سيكون هناك مشاكل عديدة ما يعد الكارثة التي حدثت في ليبيا بسبب تلوث المياه.