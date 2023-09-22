الشركة المتحدة: إذاعة الجزء الأول من العمل الفني الخاص بـ هيكل| اليوم

كشف الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل إذاعة الجزء الأول من العمل الفني الذي يجسد حياة بارون الصحافة العربية محمد حسنين هيكل.

وأضاف "الدريني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الليلة سيذاع الجزء الأول من فيلم هيكل "سيرة الأستاذ" وهذا جزء من سلسلة أفلام بمناسبة مئوية ميلاده، مشيراً إلى أنه تم تصوير هذه السلسلة ما بين القاهرة ولندن وعمان.

وأوضح أحمد الدريني، أن زوجة هيكل ظهرت لأول مرة على الشاشة في هذا العمل الفني؛ للكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياته.