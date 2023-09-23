عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة

إرهاق
إرهاق

النزيف الداخلي هو حالة خطيرة تحدث عندما يحدث نزيف في الجسم بشكل غير مرئي خارجيًا، بل داخليًا في التجاويف الجسمية أو الأعضاء. إليك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة مرتبطة بالنزيف الداخلي بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. ضعف ودوار: قد تشعر بالضعف الشديد والدوار نتيجة فقدان الدم وانخفاض ضغط الدم.

2. صداع شديد: قد تعاني من صداع حاد ومستمر نتيجة تدفق الدم في الدماغ.

3. دم واضح: قد تلاحظ دم واضح في البراز، وهذا يشير إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي.

4. تقيؤ دموي: قد يحدث تقيؤ دموي أحمر أو بني اللون، وهذا يدل على نزيف في المعدة أو الأمعاء.

5. بطن متورم ومؤلم: قد يشعر المريض بانتفاخ في البطن وألم شديد يشير إلى وجود نزيف في التجويف البطني.

6. تسارع ضربات القلب: قد يزداد معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي نتيجة فقدان الدم.

إذا كنت تشتبه في وجود نزيف داخلي، فيجب عليك الحصول على رعاية طبية فورية. يُنصح بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة أو طلب المساعدة الطبية على الفور.

الجهاز الهضمي الضعف الشديد اعراض النزيف الداخلي انخفاض ضغط الدم معدل ضربات القلب تسارع ضربات القلب تدفق الدم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

موضوعات متعلقة

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

فريق طبي مصري ينجح في غلق ثقب بالأمعاء على بعد متر من المعدة باستخدام منظار

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة تركية من نزيف حاد

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

ترشيحاتنا

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

والدة معالي زايد.. قصة مؤثرة تسببت في رحيل الفنانة آمال زايد

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ