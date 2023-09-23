النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة

النزيف الداخلي هو حالة خطيرة تحدث عندما يحدث نزيف في الجسم بشكل غير مرئي خارجيًا، بل داخليًا في التجاويف الجسمية أو الأعضاء. إليك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة مرتبطة بالنزيف الداخلي بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ضعف ودوار: قد تشعر بالضعف الشديد والدوار نتيجة فقدان الدم وانخفاض ضغط الدم.

2. صداع شديد: قد تعاني من صداع حاد ومستمر نتيجة تدفق الدم في الدماغ.

3. دم واضح: قد تلاحظ دم واضح في البراز، وهذا يشير إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي.

4. تقيؤ دموي: قد يحدث تقيؤ دموي أحمر أو بني اللون، وهذا يدل على نزيف في المعدة أو الأمعاء.

5. بطن متورم ومؤلم: قد يشعر المريض بانتفاخ في البطن وألم شديد يشير إلى وجود نزيف في التجويف البطني.

6. تسارع ضربات القلب: قد يزداد معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي نتيجة فقدان الدم.

إذا كنت تشتبه في وجود نزيف داخلي، فيجب عليك الحصول على رعاية طبية فورية. يُنصح بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة أو طلب المساعدة الطبية على الفور.