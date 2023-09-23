عمر خيرت يحيى حفلا فى دار الأوبرا.. 3 أكتوبر

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا غنائيا يوم 3 أكتوبر المقبل بدار الأوبرا المصرية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم عمر خيرت مجموعة من المقطوعات الموسيقية الساحرة التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور سواء عند عرضها من خلال أعمال فنية أو من خلال عزف الموسيقار لها في الحفلات.

عمر خيرت

وهاجم الموسيقار عمر خيرت ظاهرة الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن كل من يروج لهذه التقنية ما هو إلا بليد فنيًا.

أضاف عمر خيرت من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث، أن ظاهرة الذكاء الاصطناعي ليس لها علاقة بالفن .

وتابع قائلاً: لا يمكن للماكينة أن تكون أحسن من الإنسان، وتقنية الذكاء الاصطناعي حاجات مش إنسانية ، لأن الموسيقى تعتمد على المشاعر والوجدان ،وليست على الماكينة، لأنها تفقد الإحساس والمشاعر.

وقال: إنه يعتبرأن كل من يذهب لتقنية الذكاء الاصطناعي بليد فنيًا، لأن الفن والموسيقى شيء عالي وراقي وإنساني جدًا.

وعلق عمر خيرت على نجاح آخر حفلاته التي كانت ضمن مهرجان القلعة: قائلاً: "نجاح آخرحفلاتى في القلعة بفضل الله ثم مصر".

ثم تطرق إلى إلغاء حفله الأخير فى أحد فنادق التجمع ، قائلاً: "أنه ألغي الحفل بالتجمع بسبب حالة الفوضى التي تعرض لها لأول مرة ، وأنه لا يستطيع العمل فى جو من عدم التنظيم."