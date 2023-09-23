مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 23-9-2023، تتضمن أخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2531 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17800 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.91 جنيه للبيع، و 32.80 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.92 جنيه للبيع، و37.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.13 جنيه للبيع، و99.78 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.



وأشارت “غانم”خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، إلى أن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، حيث تسجل العظمى اليوم 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :



العظمى الصغرى

القاهرة34 -25

الإسكندرية 31 -23

الإسماعيلية 35 - 24

الغردقة 37 -26

أسوان 40 - 26

سوهاج 36 - 23

المنيا 35 - 22

