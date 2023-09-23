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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر جديدة.. الذهب يواصل مسلسل الهبوط اليوم السبت 23-9-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023، مسلسل الهبوط بعد سلسلة من الانخفاض في سعر الذهب محليا رغم ارتداد سعر الذهب عالميا واستعادة جزء من خسائره خلال الأسبوع الماضي. 

أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2526 جنيها.

سعر  جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,514 شراء 2,526
عيار 22بيع 2,305 شراء 2,315
عيار 21بيع 2,200 شراء 2,210
عيار 18بيع 1,886 شراء 1,894
عيار 14بيع 1,467 شراء 1,473
عيار 12بيع 1,257 شراء 1,263
الاونصةبيع 78,194 شراء 78,550
الجنيه الذهببيع 17,600 شراء 17,680
الكيلوبيع 2,514,286 شراء 2,525,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم السبت 23-9-2023 نحو 2210 جنيها مقارنة بـ 2220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2315 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم السبت نحو 17680 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو  2.5 مليون جنيه.

سعر الذهب في مصر 

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية، أمس الجمعة، نحو1927 دولارا لأوقية الذهب.

سعر المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

مصر في مرتبة متقدمة 

أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن شهر سبتمبر الجاري استحواذ مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب  بإجمالي 125.9 طن.

وذكر التقرير أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر من احتياطيات الدول العربية من الذهب جاءت بالترتيب التالي : السعودية 323.1 طن، لبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، 132.6 طن للعراق، مصر 125.9 طن.

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