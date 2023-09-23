لا مثيل لقناة السويس.. أحمد موسى: مصر لا تنافس أحدا.. والدولة صاحبة رؤية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على كافة المحاور لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لصالح الشعب المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لا تنافس أحدا والدولة لديها رؤية تعمل عليها لخدمة المصريين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لا منافس لقناة السويس ولن يؤثر أحد على قناة السويس ومصر بدأت خطتها الاستراتيجية منذ سنوات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تعمل على زيادة حصتها من حركة الحاويات على مستوى العالم ومصر تقوم بتطوير المنشآت والموانئ لاستيعاب السفن العملاقة الحديثة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المصريون يعملون في المشروعات التنموية الكبرى، والمشروعات توفر فرص عمل كثيرة لأهالينا ".