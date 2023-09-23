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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا مثيل لقناة السويس.. أحمد موسى: مصر لا تنافس أحدا.. والدولة صاحبة رؤية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على كافة المحاور لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لصالح الشعب المصري.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر لا تنافس أحدا والدولة لديها رؤية تعمل عليها لخدمة المصريين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لا منافس لقناة السويس ولن يؤثر أحد على قناة السويس ومصر بدأت خطتها الاستراتيجية منذ سنوات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تعمل على زيادة حصتها من حركة الحاويات على مستوى العالم ومصر تقوم بتطوير المنشآت والموانئ لاستيعاب السفن العملاقة الحديثة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المصريون يعملون في المشروعات التنموية الكبرى، والمشروعات توفر فرص عمل كثيرة لأهالينا ". 

موسى أحمد موسى المشروعات قناة السويس اخبار التوك شو

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