رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يكشف حقيقة "إلغاء قرار تصدير البصل"

‏قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، انه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وأن الحكومة فقط فكرت التفكير السليم وقامت بتأجيل تصدير البصل حتى يوم 1 أكتوبر.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن بخصوص البصل نحن في العام الماضي صدرنا حوالي 300 الف طن وهذا العام صدرنا 600 الف طن حوالي الضعف تقريبا لأسباب كثيرة جدا أهمها أن الدول المنافسة لنا مثل الهند والصين حدث فيها فيضانات قضت على محصول البصل.

وأضاف أن للأسف العام الماضي الكثير من الناس قد خسرت في البصل وبالتالي هذا العام المحصول كان اقل من اللازم بسبب الخسائر، وبعد حدوث هذه الفيضانات أصبح الطلب على البصل المصري كبيرا جدا وبدأت الناس تصدر بكميات ضخمة.