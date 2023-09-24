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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف موقعًا لحماس

أرشيفية
أرشيفية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، غارة جوية بوساطة طائرة مسيرة استهدفت موقعًا عسكريا يتبع لحركة حماس، وذلك عقب مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة، أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وتأتي هذه الضربة، على خلفية مواجهات شبه يومية منذ 13 سبتمبر بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف موقع عسكري يتبع حركة حماس، بوساطة طائرة مسيرة، قرب منطقة كانت تشهد أعمال شغب عنيفة، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بإطلاق عيارات نارية على مناطق قرب الحدود.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن "جسما إسرائيليا استهدف موقع مراقبة يعود إلى حركة حماس شرق مدينة غزة"، من دون تسجيل سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق السبت، وقعت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر من السياج الأمني الفاصل، حيث أحرق المتظاهرون إطارات ورشقوا الجنود بالحجارة، وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بنيران إسرائيلية. 

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