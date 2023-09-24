محمد صلاح منهم| مدرب المنتخب الأولمبي يكشف أسماء المنضمين لأولمبياد باريس.. ويعلق على نجل سيد موض

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي العديد من المفاجآت قبل مشاركة أولمبي الفراعنة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتمسك ميكالي خلال استضافته عبر حديثه التليفزيوني بضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلي صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

كما أكد ميكالي على أن باب المنتخب الأولمبي مفتوح أمام كافة لاعبي الأندية وفقا لمعايير وضوابط معينة.

صدى البلد يستعرض تصريحات ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي .

ميكالي يكشف كواليس تدريب المنتخب الأولمبي

أعرب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اعتزازه بتولي القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدا أنه يشعر كأنه في بيته.

وقال ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أشعر أنني في بيتي هنا، وفخور بتدريب منتخب مصر، وكنت أثق أننا نملك لاعبين قادرين على تحقيق شيء لمنتخب مصر".

وأضاف ميكالي: "لم يكن لدي علم بأن بعض المدربين اعتذروا عن عدم قيادة المنتخب الأولمبي، وأنا هنا لسبب وهدف مهم جدا وهو تحسين مستوى اللاعبين وتحقيق أهداف كبرى لمنتخب مصر

وشدد ميكالي: "أسعى لتكرار تجربتي مع المنتخب البرازيلي مع المنتخب الأولمبي المصري، والصعوبات موجودة دائما لكن لا يوجد شيء مستحيل ويمكننا تحقيق ميدالية أولمبية ".

وأردف: "لدي خبرات جيدة جدا في المراحل العمرية الصغيرة وحققت أشياء جيدة ودراستي الأكاديمية كانت تتركز على هذه المرحلة، وسعيد بوضع اسمي مع جوارديولا وأسعى لتحقيق أهداف كبيرة ".

واكمل ميكالي : "ارتباط اسمي بالأعمار السنية الصغيرة أمر لا يغضبني، ولدينا لاعبين يمكنهم تمثيل قاعدة قوية للمنتخب الأول وهذا أحد الأهداف المهمة".

ميكالي ومنتخب 2005

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، على وجود مناقشات من أجل تدريب منتخب مصر مواليد عام 2005

وقال ميكالي : "أوجه الشكر لمحمد بركات، أشكر اتحاد الكرة على ثقتهم في عملي، حدثت مناقشات بالفعل مع المسئولين من أجل تولي مهمة تدريب منتخب 2005.".

وأكمل: "محمد بركات اسم كبير، فخور بالعمل معه، وهو قادر على تسهيل كافة العقبات، وتحدثنا بالفعل عن تدريب منتخب 2005، ووصلنا لأمور قريبة ولكن الآن المحادثات متوقفة قليلًا، كنا منشغلين بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، قريبًا ستكون هناك إجابة نهائية بشأن منتخب 2005.".

وواصل: "أنا سعيد بهذه الفكرة وثقة اتحاد الكرة ولكن قلبي يطالبني بالانتظار والفهم والتفكير بشكل أكبر من أجل تقديم كل ما نملك للكرة المصرية.".

واتم: لست بعيدا عن تدريب منتخب 2005 بل قريب جدا، ولكن لم أوقع حتى الآن على اي شيء، ولذلك لا يمكن الحديث عن قراري، القرار في يد اتحاد الكرة وليس يدي.".

ميكالي يتمسك بضم محمد صلاح

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن محمد صلاح سيتم اختياره من الثلاثة الكبار حال موافقة ليفربول الإنجليزي، على ذلك.

وقال ميكالي: محمد صلاح إضافة كبيرة جدا للمنتخب الأولمبي، وأتمنى تواجده مع الفراعنة في أولمبياد باريس".

وشدد : " أقول للاعب الذي يجلس على دكة البدلاء يجب أن تركز مثل اللاعب الأساسي، و كل لاعب يشارك حتى لو لوقت قليل عليه استغلال الفرصة".

ميكالي يعلق على احتراف نجل سيد معوض

أعرب روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بحصول عمر سيد معوض، ناشئ النادي الأهلي، على عرض خارجي من الدوري الإسباني وقال: "المعلومة التي تلقيتها عن عمر سيد معوض أن هذا اللاعب يملك عرضًا خارجيًا، ونتابع أخبار اللاعبين المميزين صغار السن، لدينا قائمة بأسماء داخل وخارج مصر".

وأكمل ميكالي: "كنت سعيد جدا بأن يكون هناك عرض احتراف من ريال بيتيس للاعب في سن عمر سيد معوض، وإبراهيم عادل عليه البقاء في بيراميدز إذا لم يتلق عرضا جيدا للاحتراف ".

وأكد أنه لا يجب التفكير دائما في الاحتراف ولا يشترط أن يكون اللاعب المحترف أفضل من المحلي، واللاعب يجب عليه أحيانا التفكير في البقاء مع ناديه.

وزاد: "من الطبيعي أن يكون اللاعب في الدوري المحلي بنفس مستوى اللاعب المحترف، وأنا ضد الرأي القائل بأن اللاعب المحترف أفضل من المحلي.. لدينا لاعبين رائعين".

وشدد ميكالي على أن الأهلي فريق كبير في أفريقيا وكذلك نادي مثل الزمالك يملك لاعبين مميزين ونفس الأمر بيراميدز.

وأكد أن باب الفراعنة مفتوح أمام جميع اللاعبين وذلك قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس.

وأضاف: عندما تلقيت عرضا لتدريب مصر كنت أشعر بالسعادة والرغبة في تكرار تجربة التأهل واللعب بالأولمبياد مرة أخرى مثلما فعلت مع منتخب البرازيل، وبذلت جهدا كبيرا مع البرازيل وحققنا أمورا جيدة، وأشكر وائل رياض فهو ساعدنا منذ بداية عملنا مع المنتخب الأولمبي ".

وواصل ميكالي: "لدينا أفكار واضحة رغم ضيق وقت معسكرات المنتخب ، وكنت ضمن المدربين الذين يلقوا محاضرات للاعبين والمدربين أيضا في البرازيل ".

وقال أيضا: "جمعنا 50 لاعبا في بداية عملنا بالمنتخب الأولمبي ، وباب المنتخب الأولمبي مفتوح لكل اللاعبين ".

وأردف : "محمود حرب مدير المنتخب يعمل بشكل جيد جدا ويسهل علينا مسألة توفير مباريات ودية ، ومواجهة روسيا الودية كانت اختبارا مهما في ظل غياب بعض العناصر للانضمام للمنتخب الأول ".

واختتم ميكالي حديثه قائلا : "تعثر منتخب الشباب في أمم أفريقيا لا يعني فشل الجيل بالكامل".