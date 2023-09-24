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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقته بالإكراه في شبين القناطر

المجنى عليه
المجنى عليه

قررت نيابة مركز شرطة شبين القناطر حبس عاطل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق توك توك، حيث قاما أحدهما بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش فسقط قتيلا في الحال وتركاه وفرا هاربين، وألقى القبض عليهما وبحوزتهما سلاحين ناريين.

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واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة حيث قاما بإستيقاف المجنى عليه على طريق شبين القناطر – تل اليهودية بدعوى توصيلهما وفى الطريق استوقفاه وطلبا منه ترك مركبة التوك توك إلا انه رفض.
وقال المتهمان أن المجنى عليه عندما رفض ترك المركبة قاومهما محاولا الافلات منهما فاطلقنا عليه الرصاص من سلاحين نارين بحوزتنا.
وقررت النيابة إرسال السلاحين المضبوطان للمعمل واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
كان المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية تلقى بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة سائق مركبة توك توك بدائرة المركز.
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القليوبية فانتقلت قوة امنية وتبين من جهود البحث أن المتوفى يدعى مصطفى صلاح 29 سنه وان وراء إرتكاب الواقعة عاطل وعامل لهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الإستيلاء على مركبة التوك توك كرها عن قائدها وفـى سبيل ذلك قاما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى فرد محلى كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة التوك توك فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.

شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر القليوبية مدير مباحث القليوبية

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