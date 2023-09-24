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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: قطع المياه عن مناطق بطلخا للصيانة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ اعمال صيانة علي خط 8 بوصه اسبيستوس بطريق المعاهدة بطلخا.. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ اعمال الصيانة علي الخط المذكور سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضي وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.

ووجه "مختار" محمد أمين مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال  المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية ، بالمواطنين قاطني جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بمدينة طلخا بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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